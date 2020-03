Zaia: “Questa è la pandemia del secolo”. E Polegato dona un milione di euro

La famiglia Polegato attraverso Mario Moretti Polegato, titolare di Geox, e il figlio Enrico Moretti Polegato, ad di Diadora, ha donato un milione di euro alla Regione Veneto nell’ambito del progetto di contenimento dei contagi da coronavirus. Ne ha dato notizia il governatore del Veneto Luca Zaia nel corso del quotidiano punto stampa.

«I dati di oggi ci dicono che non siamo davanti a un’influenza, 1400 letti occupati dai pazienti Covid, siamo preoccupati dal fatto che non ne siamo ancora usciti. E grazie ai veneti che stanno rispettando la nostra ordinanza, e so che è un sacrificio. Ci troviamo davanti alla pandemia del secolo».

«Ci sono 13 milioni e mezzo di dispositivi in arrivo, abbiamo trovato 2 milioni di pezzi mascherine FFP3 , abbiamo comprato ovunque nel mondo. Fermo restando che questo è l’ordine pagato, speriamo non succeda qualcosa in uno dei passaggi. In arrivo anche respiratori meccanici, ne ho chiesti 200, fino ad oggi ce ne hanno dati 49, abbiamo diritto di chiederli».

«Nottetempo è arrivato il Dpcm sulle aziende, ma noi continuiamo a seguire la volontà di confermare le restrizioni dell’ordinanza regionale». Vengono mantenute – ha ribadito Zaia – le limitazioni all’attività fisica a 200 metri dalle abitazioni e la chiusura dei supermercati la domenica».

I nuovi aggiornamenti sul coronavirus in Veneto non sono certamente “positivi” ma vedono numeri comunque “controllati” e non esplosi rispetto ai giorni passati: il bollettino aggiornato al 23 marzo con gli ultimi dati della mattina mostra 233 contagiati in più rispetto a ieri sera e purtroppo 6 nuovi morti (4 a Verona, 1 a Mestre e 1 a Vicenza) nel conteggio totale del coronavirus che vede dunque 192 vittime e 5005 persone infettate dal Covid-19. Sono oltre 15mila le persone in isolamento dopo tampone o per aver avuto contatto con persone risultate positive, il numero più ampio di tutta Italia che conferma la linea “pro-tampone” portata avanti dal Governatore Luca Zaia.