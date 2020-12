Zaia: “Quasi 4mila positivi in 24 ore, a 0.92 l’Rt del Veneto”

Zaia oggi in diretta:

I DATI “Abbiamo fatto 56430 tamponi nelle ultime 24 ore. Sono 3.883 positivi in più nelle ultime 24 ore, vale a dire il 6,88%. Oggi positivi 85.093, i ricoverati in totale 3176, -46 rispetto ieri (+18 in terapia intensiva e -64 in area non critica). I morti sono 108 e dimessi 8.339”

“La preoccupazione che tutti abbiamo è che si svuotino gli ospedali, l’altra è quella di campionare il più possibile la popolazione. Serve una valutazione omogenea dei dati, non puoi paragonare la Ferrari con una Cinquecento. Non minimizzo nulla, siamo preoccupati, chiederemo alla dottoressa Russo una analisi epidemiologica, ma il numero di tamponi che facciamo è indicativo e il nostro indice rt dei sintomatici è sceso sotto l’1 (0,91), mentre quello più “stabile” sui 14 giorni è di 1,01, quello sull’ospedalizzazione è di 0,92. Sotto 1,25 si resta in fascia gialla”.

“La preoccupazione resta comunque alta, il tema delle intensive è un tema che pesa perché va a “cannibalizzare” risorse da altri reparti. Pur timidi segnali di decrescita da qualche giorno mi auguro che si consolidino”.

“Possiamo fare tutte le ordinanze che vogliamo ma è una questione di responsabilità personale. L’appello è quello di evitare ogni tipo di assembramento come previsto già nel Dpcm. Probabilmente resteremo in fascia gialla, ma bisogna fare attenzione, abbiamo gli ospedali pieni quindi bisogna evitare i contatti”