Zaia – “Appello ai 50enni, prenotatevi! Apertura presto ai 40enni” e su Balasso “Riconosca che ha fatto una c….ta”

Dalla conferenza stampa… In aggiornamento

Sono 430 le terapie intensive occupate (covid-non covid) in Veneto.

Ieri fatti 34.500 vaccini. Come sempre nei primi giorni della settimana si cala nelle somministrazioni per il calo delle scorte, poi si riprende a metà settimana.

178 mila dosi sono in magazzino. 53 mila sono Astrazeneca messe da parte per i richiami, di cui 3500 sequestrate.

In giornata arriveremo a quasi 2,1 milioni di dosi.

Gli over 80 sono vaccinati per il 96,7% percentuale altissima, grazie anche all’opera di informazione.

Dai 70 ai 79 anni siamo arrivati all’80,9%

Dai 60 ai 69 anni abbiamo prenotazioni per superare il 70%.

Per quanto riguarda i 50-59 anni. Hanno avuto la prima dose 69343 persone.

I prenotati sono 288 mila. Di fatto siamo ad uno su due potenzialmente già vaccinato.

Restano liberi per i 50-59 anni 60265 posti. Continuiamo quindi a lanciare appelli per non tenere dosi ferme. Poi non escludo che possano esserci novità dalla prossima settimana (ndr. la chiamata dei 40-49enni). Daremo informazione a fine settimana.

Attenzione: per ora i 50-59enni sono vaccinati con Moderna e Pfizer, ma se si aspetta potrebbe esserci la novità dell’estensione di Astrazeneca.

CENSURA E DENUNCE

Pennacchi parlando di acqua alta parlò di me e del mio ruolo sul Mosé con informazioni totalmente sbagliate. Su Balasso: ha colpito la mia reputazione e i veneti devono sapere che ho una reputazione impeccabile.

Arrivò una segnalazione di notizia con una frase nella quale si circoscrive un fatto nel quale si configura reato (“me lo ricordo Zaia PR all’Odissea di Spresiano, è entrato in camerino domandandoci se volevamo delle troie per il post concerto, ora è nostro governatore, che figata”). Questo post fu diffuso da un soggetto e Balasso l’ha ricondiviso.

Un post ricomparso, due persone l’hanno postato e Balasso l’ha postato il 7 maggio 2020 alle 00.39. Ricordo che il giorno dopo uscivamo dal lockdown. Non voglio censurare nessuno, ma in questo caso è stata colpita la mia reputazione.

Alle 00.39 viene condiviso. Ricordo anche che chi l’aveva postato inizialmente ha fatto una rettifica (scrivendo: non postatelo e condividetelo, è una fake). Balasso l’ha lasciato lì ottenendo migliaia di ‘mi piace’ e migliaia di condivisioni con raffiche di commenti.

Fra l’altro è stato appurato che i Pitura Freska non hanno mai fatto concerti all’Odissea e non li ho mai incontrati. Non ce l’ho con Natalino Balasso e non ho sete di vendetta. Voglio solo che venga acclarata la verità. E’ l’unico artista che ho denunciato. Gli artisti sono da rispettare ma che si venga a dire che questa roba è arte, questo no… Ricordo che ‘offrire delle troie’ è reato. Ricordo anche che non ho mai chiesto soldi dopo le mie denunce. Il medico che mi diede del drogato, ho chiesto di fare volontariato per gli anziani. Balasso riconosca che ha fatto una cazzata.