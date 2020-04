ZAIA: “Pronti anche prima del 4 maggio. Riaprire tutto, con gradualità e responsabilità”

Forte dei numeri del Veneto, ben diversi da quelli della Lombardia e del Piemonte ancora in piena emergenza, il presidente della Regione Veneto Zaia affronta il tema della ripartenza nella conferenza stampa odierna.

“Il trend sui positivi (ndr. gli attualmente positivi, che oggi hanno segnato una inversione di tendenza, diminuendo di quasi 200 unità) ci fa preparare bene alla ripartenza -dichiara Zaia- il lockdown non esiste più»

Zaia dichiara anche: «Se dipendesse da me riaprirei tutto il 4 maggio con gradualità e senso di responsabilità, stiamo lavorando per presentare un progetto di messa in sicurezza per la ripartenza».

Un piano che non sarà un ‘ufficio complicazioni affari semplici’ ma che prevederà termometri, mascherine, guanti, gel, tutti dispositivi sostenibili per le aziende»

Zaia dichiara anche che il Veneto può essere pronto prima del 4 maggio e riferisce che gli imprenditori stessi chiamano la Regione, mettendosi a disposizione per sostenere le spese per effettuare i tamponi sui dipendenti.