Zaia presenta ordinanza veneta per il Natale: chiusura Comuni per fasce orarie

Nel corso della conferenza stampa odierna il governatore Zaia annuncia un’ordinanza valida fino al 6 gennaio che prevede una chiusura dei confini comunali dalle ore 14 in tutti i giorni del periodo 19 dicembre-6 gennaio.

Questo per regimentare i flussi nei territorio comunali.

Sarà quindi possibile uscire dal Comune di residenza per fare acquisti fino alle 14 e da quell’ora in poi si potrà accedere solo ai negozi del proprio Comune. Tale ordinanza -precisa Zaia- impedisce chiusure commerciali indiscriminate e ordina il flusso nei negozi per due grandi fasce orarie. Si approfitterebbe della mattina per uscire a fare acquisti ‘fuori’ mentre nel pomeriggio si resta nel proprio Comune.

I dettagli dell’ordinanza in giornata