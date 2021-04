ZAIA – Pochi vaccini in arrivo, anche se siamo prontissimi – La settimana prossima (forse) arrivano prime dosi Johnson&Johnson

Il governatore Zaia in conferenza stampa torna sul tema della scarsità di vaccini in arrivo nelle regioni. La macchina per i vaccini in Veneto è pronta, testata e siamo la regione che vaccina di più, ma in assenza di dosi sembrano quasi delle esercitazioni a livello dilettantistico.

La prossima settimana arriveranno 13mila vaccini AstraZeneca, praticamente nulla (dice Zaia), 126mila Pfizer e forse 14mila J&J. Moderna non pervenuto, pare che non arrivi niente. Ci stiamo attrezzando mettendo in campo grandi strutture in Veneto per fare vaccinazioni di massa e se arrivano le dosi noi siamo preparati.