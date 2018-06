Zaia per Rucco Sindaco: “Con Rucco i cittadini prima di tutto”

Luca Zaia ieri a Vicenza per la terza volta nel giro di pochi giorni per sostenere Rucco Sindaco si appella alla vicentinità degli elettori: “Con Rucco sindaco verranno prima di tutto gli interessi dei cittadini vicentini e poi a coloro che si sono integrati. Non ci sarà più spazio – affonda Zaia – per il degrado cittadino e di Campo Marzo. Chi invece volesse vivere ancora questa situazione di emergenza e fallimento sul fronte dell’integrazione, continui a votare altro da noi”. Zaia ha poi sottolineato la visione comune di entrambi, che può essere utile per dialogare con la Regione, perchè: “Se è vero che tutti i cittadini veneti sono uguali, il dialogo con un sindaco che ha le mie stesse idee è molto più semplice e proficuo”. Rucco, tra le altre cose, ha sottolineato l’importanza della sicurezza in città tramite nuove assunzioni di poliziotti, nuove auto e più telecamere. nonchè la carenza della qualità attuale delle strutture sportive cittadine, strappando al governatore la promessa di un interessamento per la loro sistemazione.