Zaia: “Per noi siamo ancora in fascia gialla e l’RT è calato”

In diretta da Mestre Luca Zaia:

ZONA GIALLA? —– Oggi è il giorno dei colori, per noi non è cambiato nulla rispetto alla scorsa settimana, poi non so come sia l’algoritmo nazionale e il nostro conteggio dà un rt in diminuzione

TAMPONI DAI MEDICI DI BASE —-Dei 3007 medici di base oltre mille fanno tamponi, quasi il 59 per cento fa tamponi, oltre 3mila tamponi al giorno, con diverse modalità, quindi li ringrazio. Questo dimostra che il network territoriale da noi funziona

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI —— Sostanziale tenuta nelle terapie intensive, seppur con qualche difficoltà nel Veronese, tanto è vero che oggi registriamo un -10, in totale 286. Ci sono delle realtà entrare in area 5, Treviso e Verona, ma con sostanziale tenuta del sistema. Fondamentalmente abbiamo una situazione sotto controllo, ringrazio tutti gli operatori messi sotto grande pressione perché a differenza della prima fase abbiamo anche gli incidenti e i traumi nelle intensive, infatti ora complessivamente abbiamo 600 persone in intensiva. Nelle terapie intensive hanno visto un innalzamento dell’età, over 70, questo ci fa pensare a periodi di ricovero più lunghi, quindi meno turnover in intensiva