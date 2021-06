Zaia: “Per i vaccini ai turisti vogliamo esservi. Il turista è sacro”

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Dalla conferenza stampa

VACCINI

Abbiamo 444 mila vaccini in magazzino. 145 mila sono Astrazeneca e altri 70 mila Johnson e Johnson. Ieri sono arrivati 200 mila dosi di Pfizer. Metà delle dosi quindi sono in un binario morto.

C’è l’accesso diretto, senza appuntamento per J&J, per gli over 60. E’ una vaccinazione a dose unica.

DATI

RT è a 0,68 e l’incidenza sta calando, è ora a 14 casi su 100 mila abitanti a settimana

Le terapie intensive sono occupate al 4%

L’area non critica degli ospedali è occupata al 3%.

SCREENING

Non ci sono abbassamenti di guardia, neanche nel testing estivo. Abbiamo una quota base di 7 mila tamponi al giorno.

Per aprire gli ospedali ora verranno tamponati anche i parenti e questo rappresenta una fase di screening massiccia. Restano aperti i covid point e il monitoraggio di base su RSA e ospedali.

VACCINO AI TURISTI

Il generale Figliuolo ha detto che se le Regioni lo vogliono fare

Zaia: noi faremo i vaccini ai turisti. Non vi sarà sicuramente un’invasione. Atto di assoluta raffinatezza e attenzione per i nostri ospiti. Vogliamo esserci.

Ci servono i vaccini e serve poi che il certificato sia riconosciuto dalla sua regione. Ai turisti garantiamo la forzatura del sistema. Dovremo stabilire l’arco temporale minimo. Per chi viene per due giorni non è pensabile la vaccinazione.