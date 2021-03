Zaia: Over 80 vaccinati entro metà mese ed entro 136 giorni potremo vaccinare tutti (ma devono arrivare regolarmente i vaccini) – Sperimentazione a Roana

Dalla conferenza stampa…

DATI

In ricoverati in area medica 1881 (+49) e in terapia intensiva 295 (+10). A marzo del 2020 è stato raggiunto il picco di 396 terapie intensive. I decessi nelle ultime 24 ore sono 10. Il virus corre e lo dimostra il numero delle persone ospedalizzate.

L’impatto è attutito dalla campagna vaccinale iniziata

Ringrazio il mondo della vaccinazione che schiera 1300 persone. Siamo i primi in Italia per vaccinazioni. Ieri abbiamo fatto l’esperienza dell’accesso diretto a Treviso con l’annata 1936. Su 3426 persone di target ne sono state vaccinate il 79,5% degli aventi titolo e 768 persone che hanno accompagnato (perlopiù coniugi). E’ applicabile a qualsiasi target.

Gli anni più numerosi sono le classi fine ’60 ed inizio ’70. Si può applicare anche a queste classi di età. L’esperimento è stato fatto anche a Marano Vicentino (sono state vaccinate 400 persone della classe ’52).

Ci sarà un’operazione di vaccinazione simile a Roana il 2 aprile dalle 8.30 alle 20 di sera per i nati dal ’31 al ’37. Sarà inviata lettera a tutti con invito. Saranno vaccinati al palazzetto di Roana (Call center per informazioni 0424 692035, dalle 10 alle 12)

VACCINI – Se non arrivano non vacciniamo. Sappiamo che hanno sbloccato il lotto di Biella (22 dosi). Domani dovrebbero arrivare, ma se non arrivassero mercoledì ci fermiamo. Ne facciamo più di 30 mila al giorno e il nostro target è 50 mila. Per metà aprile vogliamo completare la vaccinazioni degli over 80, per poi scendere.

Con questo ritmo (74 su 10 mila persone al giorno) vaccineremo tutti entro 136 giorni.

PRENOTAZIONI – Ogni Ulss ha le sue regole. Faremo in modo che a livello regionale vi sia una modalità di prenotazione banale, veloce, chiara e unica, nella qual non sarà necessario nemmeno mettere nome e cognome.

Tale sistema entra a regime giovedì. Vi sarà un sito molto facile da usare.