Zaia: “Ospedali veneti sotto pressione, chiediamo aiuto ai veterinari per i tamponi”

La conferenza stampa di Zaia oggi

FASCIA VERDE O ARANCIONE? —–“Non abbiamo notizie se siamo in fascia verde o arancione. Per stabilirlo ci vuole però un confronto con la Regione, richiesta che mi pare sia stata accettata”.

UNITA DI CRISI AL VIA —- “Creata un’unità di crisi per l’emergenza coronavirus. C’è grande pressione sugli ospedali, è la risposta che diamo a chi dice che un virus mediatico”.

TRACCIAMENTO IN DIFFICOLTA’ ——-“Il contact tracing è in difficoltà, spero che si riesca a lavorare con i medici di base e i pediatri. Sono stati richiamato per i toni, ma non abbiam tempo di star qui a pettinare le bambole. Nelle prossime ore spediremo ai medici di base i kit di tamponi e dispositivi di protezione”.

I VETERINARI PER I TAMPONI —“Stiamo pensando di convocare anche i veterinari per eseguire i tamponi”

“Ad ogni decreto serve un provvedimento economico che accompagni le decisioni del governo. Finanziare subito i congedi parentali per i bambini che non vanno a scuola”.