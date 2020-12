Zaia: “Ospedali in estrema difficoltà. Per l’Ovest Vicentino altre eventuali restrizioni. Tra 9 giorni i vaccini”

Luca Zaia torna in diretta oggi alle 12.30 alla vigilia dell’entrata in vigore della sua ultima ordinanza.

VACCINI E LIMITAZIONI Oggi abbiamo fissato due riunioni importanti, uno per le nuove restrizioni previste a livello nazionale e uno sui vaccini. Su questi ultimi siamo pronti e, se tutto va bene fra nove giorni ci arriva la prima “pizza” di vaccini. La nostra macchina è pronta. La fornitura del vaccino è a livello nazionale, noi ad oggi abbiamo un piano per Pfizer per tutta la popolazione, ma siamo pronti anche ad altri tipi di vaccini.

OSPEDALI IN ESTREMA DIFFICOLTA’ Verona è tiratissima, in ospedale la situazione è complessa. Se non ci diamo una regolata con gli assembramenti la pressione sarà insostenibile perché significa ritardare altre cure. Questa curva è lentissima a piegare, perché non abbiamo avuto il lockdown. Ma non paragoniamo Verona a Bergamo. A Verona tutti i pazienti vengono presi in carico, la situazione del virus è importante ma la stiamo gestendo

OVEST VICENTINO Per l’Ovest Vicentino, dove salgono i numeri, pronti ad adottare restrizioni a macchia di leopardo. Ne sto parlando in queste ore con il direttore generale dell’Ulss 8, Giovanni Pavesi, e con la dottoressa Russo.