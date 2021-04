Zaia oggi: “Vacciniamo spediti, ma resta il nodo trasporti scolastici”

Oggi Luca Zaia in conferenza stampa:

” La situazione sanitaria sembra in miglioramento, continua il calo dei positivi e dei ricoveri in ospedale e proprio oggi si terrà un nuovo vertice tra Stato e noi Regioni per discutere delle riaperture”.



BUS E PLATEATICI —- “Se si dovesse tornare al 100 per 100 in presenza in classe, servirebbero, secondo le stime della Regione altri 1000 autobus. Stiamo studiando diverse ipotesi. Non è un problema di organizzarsi, è impossibile trovare tutti questi mezzi sul mercato. Oggi ne discuteremo. Io dico sì alla ripresa delle scuole. L’altra questione è quello dei plateatici”.

I DATI DI OGGI Sono 930 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Veneto, incidenza del 5,2 per cento su oltre 17mila tamponi fatti. Cala il numero dei positivi (25.455)e negli ospedali. Sono 1728 i ricoverati, 31 in meno. Sono 1481 in area non critica (-14) e 247 in intensiva (-17)

VACCINI —- “Dal 29 aprile dovremmo avere 40mila dosi al giorno. Ma il condizionale è d’obbligo. Attualmente abbiamo 25mila somministrazioni al giorno al giorno. Daremo anche il calendario per fascia d’età. Penso che fra un paio di settimane finiremo anche la fascia dei 70-79 anni”