Zaia oggi: “Vaccini, abbiamo altre proposte di acquisto”

Tamponi molecolari fatti ad oggi oltre 3milioni 850mila, 2milioni 816mila test rapidi, incidenza positivi sui tamponi 2,18%, +828 positivi nelle ultime 24 ore, 318mila positivi da inizio pandemia, 25.971 attualmente positivi, 1.737 ricoveri, 170 terapie intensive, 1.567 area non critica, +31 decessi nelle ultime 24 ore.

ACQUISTO VACCINI – “In Veneto sono arrivate altre tre proposte di acquisto di vaccini, dopo le due già giunte alla Direzione regionale Sanità. Il dottor Flor sta andando avanti. Abbiamo l’obbligo di riservatezza, inutile illudere i cittadini finché non abbiamo accertato tutto. Ci propongono anche lo Sputnik e il vaccino cinese, ma finché non vengono approvati dall’Ema non si fa nulla. Flor ha voluto concretizzare con un’azienda per un accordo scritto, vedremo che contratto arriverà. Di certo noi percorreremo ogni strada percorribile in sicurezza e nella legalità”.

ORDINANZA – “L’ordinanza l’avete vista, mi pare di buon senso e gli amministratori locali mi sembrano d’accordo. Io sono convinto che ne verremo fuori, ma serve un minimo d’impegno da parte di tutti”.

CONTAGI NELLE SCUOLE – “L’aumento delle classi in isolamento lo avevamo previsto, è un lumicino, può diventare un faro oppure restare così. Staremo a vedere”.