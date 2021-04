Zaia: “Un terzo dei veneti ha ricevuto una dose di vaccino”. Altri casi sospetti di variante indiana

I DATI E I CONTAGI —“Sono 848 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, il 2,42% dei tamponi. Sono 1546 i ricoverati (+6) e 22.844 gli attualmente positivi e 36 i morti”

VACCINI, L’ANDAMENTO—–“Un terzo dei veneti ha ricevuto almeno una dose. Siamo sopra il milione e mezzo di inoculazioni. Giovedì abbiamo un target di 40 mila vaccinazioni, in teoria in 10 giorni potremmo fare tutta la coorte dei sessantenni”.



ATTENZIONE ALLA ZONA GIALLA — “Massima attenzione, non abbassare la guardia. Da ieri siamo zona gialla, liberi di muoverci, ma evitare assembramenti. Mascherina e pulizia mani sono come un lockdown”

VARIANTE INDIANA — La dottoressa Ricci ha confermato la presenza di due cittadini nel Bassanese, Ulss 7, che sono da poco rientrati dall’India positivi alla variante indiana: “Questa variante ci preoccupa moderatamente. Ci sono due casi sospetti anche nel Veneziano, ma si attendono gli esiti degli approfondimenti per avere la conferma”.

CASO REPORT —- “Da come mi è stata raccontata la puntata di Report, credo che ci siano responsabilità personali, non posso parlare per Flor, dovete sentire il diretto interessato. Quando abbiamo avuto sentore di necessità di chiarezza, abbiamo sempre scritto in modo puntuale, più trasparenti di così”.