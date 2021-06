Zaia oggi, ultima conferenza stampa: “30 mila tamponi al giorno per l’estate”

Come annunciato dal presidente della Regione, è l’ultima conferenza stampa sul tema, almeno per l’estate: «Torneremo a fare conferenze stampa ma in modo più sporadico»

I TAMPONI

“Abbiamo programmato un target di 30.000 tamponi al giorno: alle Ulss chiediamo di andare in spiagge e supermercati. Ci sono premi per chi ne fa di più. Parallelamente abbiamo implementato la sequenziazione. In estate dobbiamo mettere fieno in cascina”.



I DATI

“I cartelli dei numeri sono nati per far capire meglio a giornalisti e persone a casa i numeri”.

“Vicini agli 11 milioni di tamponi. 49 positivi nelle ultime 24 ore su circa 23.000 tamponi (incidenza 0,21%)”.

“In 16 mesi positivi 425.162 veneti: Sono solo alcuni di quelli che hanno preso il virus. 304 i pazienti in ospedale, un decimo rispetto a dicembre, dei quali 32 in terapia intensiva.“

GRAZIE A TUTTI

“Grazie ai cittadini che ci hanno seguito e che hanno riconosciuto un ruolo di accompagnamento. Grazie ai giornalisti, siete stati come giornalisti di guerra. Grazie a bambini e ragazzi, sono quelli che hanno sofferto di più questa pandemia”.