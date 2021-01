Zaia oggi: “Terza ondata forse già passata, attendiamo la nostra fascia di colore”

1.198 positivi in Veneto, meno del 3% dei tamponi. 10.000 positivi in meno rispetto a ieri. 2.737 i ricoverati, 700 in meno rispetto al 31 dicembre. 72 i decessi nell’ultima giornata.

GLI OSPEDALI “Si stanno pulendo dal covid diversi riparti, spostando i pazienti in altre strutture. La terza ondata pare che da noi ci sia già stata”.

I COLORI DI OGGI “Accetterò ogni decisione del comitato. La situazione è radicalmente migliorata, ma l’infezione c’è ancora”