Zaia oggi: “Ricoveri in aumento. Arrivate altre 53.300 dosi di Pfizer”

I DATI – I positivi oggi in Veneto sono 30210, i nuovi casi sono 1.608. Aumentati i ricoveri: sono 1456 (+56), di cui +53 in area non critica. I morti sono 10009, 39 più di ieri.

VACCINI – Questa mattina sono arrivate in Veneto altre 53.300 dosi di vaccino di Pfizer. Stiamo spingendo tantissimo sulla campagna vaccinale. La campagna vaccinale sarà una vera “chiamata di popolo”, perché i vaccini arriveranno. Anche vaccini nuovi, come Johnson e poi Sputnik, ma bisogna accelerare: se ci sono vaccini approvati altrove, per esempio in America dalla Fda, perché l’Ema tarda?

ASSESSORE LANZARIN – Oggi ci sarà l’incontro con i medici di base veneti per i vaccini, sulla base dell’accordo nazionale. Nell’accordo ci sarà la vaccinazione a domicilio per pazienti fragili, in ambulatorio o anche in centri messi a disposizione dai Comuni. Per altri target stiamo ragionando se vaccinare per classi di età anziché categorie. Mi auguro di chiudere l’accordo oggi. Ieri o incontrato le università di Verona e Padova per gli specializzandi: anche qui lavoriamo a un accordo che rientri in quello nazionale, per le vaccinazioni.