Zaia oggi: “Ripresi contagi e ricoveri. Covid-point riattivati”

Luca Zaia oggi aggiorna sulla situazione Covid in Veneto.

AUMENTO CONTAGI E RICOVERI Il dato del trend di crescita dei contagi è evidente e ormai si vede anche dai ricoveri. Appello a mettersi in sicurezza. Non siamo ancora nella fase di dover ridurre attività programmata, ma si riattivano i covid point. Le previsioni sono quelle di almeno altre due settimane di tensione.



VACCINI Astrazeneca. Credo che in via prudenziale sia giusto, se ci sono dubbi, sospendere i vaccini, ma credo che vada anche fatta chiarezza in fretta. Cerchiamo di capire cosa ci dirà la comunità scientifica, comunque ricordo che il vaccino è volontario. Intanto continuiamo con Pfizer e Moderna e a metà aprile arriverà Johnson e Johnson. L’accordo con i medici di base è per Astrazeneca.