Zaia oggi: “Ricoveri in aumento”

Le ultime novità sul Covid in Veneto nella conferenza di Zaia oggi.

DATI – 2.191 positivi su circa 42.000 tamponi, positivo circa il 5%. 193 persone in 48 ore in più ricoverate negli ospedali veneti. 1.600 ricoverati covid in area non critica, 207 in terapia intensiva (sui 409 totali in terapia intensiva). 59 i decessi.

AUMENTO CONTAGI – I numeri stanno aumentando decisamente, anche se fuori la vita sembra normale. Spero che si faccia chiarezza estrema e immediata sui casi, anche per dare una risposta a chi attende la seconda dose. L’università di Padova si è messa a disposizione per un’analisi della coagulazione del sangue pre e post vaccino

VACCINI – Ieri fatti oltre 10.000 vaccini nonostante l’assenza di AstraZeneca. A regime ne faremo 50.000 impiegando 1.300 persone.