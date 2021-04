Zaia oggi: “Riapertura è un obbligo, dobbiamo imparare a convivere col virus”

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

I DATI —- “Abbiamo ancora 2.013 persone in ospedale, ma la situazione sta migliorando. Meno positivi e meno ricoverati”

TAMPONI —- “Si fanno ancora 45mila tamponi al giorno”.

APERTURE—– “Se l’11 giugno saremo aperti per una partita di calcio, vediamo come arrivarci pronti. Abbiamo circa 60 giorni da gestire. Stiamo chiudendo le linee guida per le Regioni, credo entro la prossima settimana ci sarà un giro di boa”.

ZONE —– “Noi abbiamo numeri da zona gialla, ad oggi, ma è pur vero che un percorso dobbiamo farlo tutti assieme tutta Italia. Ci sono regioni che hanno più difficoltà”.

VACCINI —– “Gli over 80 saranno completati entro la settimana, ma ci sarà qualcuno che resta fuori e ci saranno annunci di accessi agevolati per loro. Altro problema: alcuni interpellati non rispondono, pochi ma ci sono. Faccio un appello a chi ha più di 80 anni, di stare attenti alle comunicazioni ufficiali”.