Zaia oggi: “Punti vaccinali aperti fino a mezzanotte. 400 defezioni nella Pedemontana, no-vax molto radicati”

Luca Zaia torna in diretta per dare gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza coronavirus in Veneto.

DPCM —- “Abbiamo sette giorni per decidere insieme i contenuti del Dpcm, che spero venga scritto a quattro mani con le Regioni”

SCUOLE —– Il presidente della Regione si dice d’accordo a riaprire le scuole “a patto che gli studenti vengano sottoposti a screening con tamponi”

VACCINI — “Bottiglia mezza piena e mezza vuota: la mezza vuota è che stiamo finendo i vaccini, la mezza piena è che stiamo finendo i vaccini. Pare che non arrivi Astrazeneca domani. Ieri abbiamo fatto 31.277 vaccinazioni. Ho chiesto ai direttori che ogni Ulss che dalla prossima settimana abbia un punto vaccinale aperto fino a mezzanotte”.

CON DRAGHI —- “A Draghi ieri ho detto due cose, la prima sui vaccini. Ci hanno sempre promesso personale e gli ho chiesto di darci persone. Noi abbiamo sempre le stesse truppe. La seconda è la stabilità di fornitura. Anche se nella Ulss Pedemontana abbiamo avuto 400 defezioni tra anziani Nella fascia Pedemontana i novax sono radicati, questa è la spiegazione che ci arriva dall’azienda ospedaliera per i 400 che hanno rifiutato il vaccino. Non era un rifiuto di Astrazeneca, ma di un rifiuto del vaccino in toto. Il rifiuto è arrivato proprio alla telefonata. Ma noi i vaccini li dobbiamo avere perché se li avessimo, sbloccheremmo il sistema e daremmo a tutti la prenotazione. Quindi andremo avanti a piccoli passi in attesa del 19 aprile quando arriva il vaccino della Johnson & Johnson”