Zaia oggi: “Per il Veneto serve un progetto Covid-free”

SCI E TRASPORTI: “Abbiamo visto ieri che i trasporti scolastici è stato organizzato in maniera rispondente alle necessità. Io ringrazio i ragazzi per la condotta esemplare. Venerdì c’è la riclassificazione e dovremmo restare in zona gialla, ma oggi più che mai serve attenzione per non ritrovarci a fine mese con gli ospedali di nuovo pieni”

OSPEDALI: “Oggi abbiamo il 53 per cento in meno di pazienti in rianimazione, più che dimezzati e stiamo andando al dimezzamento delle aree non critiche e vediamo se la settimana prossima possiamo riaprire attività di ricovero che erano state sospese”



VACCINI “Fronte vaccinazioni, andiamo avanti. C’è la speranza che si rafforzino le forniture. Ci stiamo muovendo a 360 grado per vedere se sul mercato ci sono vaccini. Pfizer non ha possibilità di avere contatto con le istituzioni locali, ma credo che sia legittimo per i privati cercare di comprare vaccini. Per una regione come il Veneto è necessario lavorare a un progetto covid free per il turismo. La vera sfida di questo Paese è garantire che se c’è qualcuno che vuole comprare vaccini, lo possa fare. Come se li compra la Germania non vedo perché non possiamo comprarceli noi, stiamo cercando una via legale per non incorrere in eventuali indagini della Corte dei Conti. È inverosimile che ci sia un monopolio mummificato dei vaccini: il mondo è più fluido rispetto a come lo stiamo vivendo noi. In Gran Bretagna il vaccino c’è non vorrei che qui ci fosse una visione monopolistica»