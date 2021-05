Zaia oggi: “Oggi la giornata con minor incidenza della seconda ondata. Restiamo gialli. Al via vaccinazioni in azienda”

BOLLETTINO E DATI —“Giornata con minor incidenza della seconda ondata di coronavirus. Sono 629 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, pari a 1,56% dei tamponi fatti. Sono 19.026 persone sono positive. In ospedale 1.228 pazienti (-53), 162 in intensiva. Da dieci giorni circa le dimissioni hanno superato gli ingressi”

(nel pomeriggio è confermato che il Veneto rimane in zona gialla)

Il governatore ha anche anticipato che vi sono aziende che si sono rese disponibili a vaccinare cittadini per fascia d’età, per conto della Regione e a carico dell’Ulss. Fungono cioè da centri vaccinali. I nomi delle aziende compariranno nel sito delle prenotazioni per i cittadini. Luxottica a Belluno, Aermec a Verona e Gruppo Marzotto a Valdagno.

Altri centri verranno allestiti nelle località turistiche del Veneto Orientale.