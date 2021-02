Zaia oggi: “Non abbassiamo la guardia, il pericolo sono le varianti”

Mai abbassare la guardia – ha intimato Zaia – e questi dati estremamente positivi dal primo di gennaio sono importanti, il virus c’è, un 2% dei nostri tamponi sui contatti dei positivi ci dicono che il contagio c’è. Con mille persone in una piazza abbiamo 3 positivi potenziali, ma se rispettiamo le regole quei tre su mille non possono fare tanti danni, a chi invoca il lockdown ricordo che se tutti rispettassero le regole non ce ne sarebbe bisogno e si avrebbe un effetto migliore della chiusura totale”.

“Ci siamo dati come limite fine febbraio per fare un bilancio sul contagio, zona gialla e riapertura, lo faremo guardando i ricoveri innanzitutto, poi le terapie intensive, strettamente legate ai ricoveri e infine la mortalità. Siamo preoccupati sul fronte delle scuole perché il tema delle varianti, che abbiamo sollevato per primi in Italia, e lo Zooprofilattico sta continuando a sequenziare il virus in Veneto, perché da noi accadeva qualcosa di “strano”, “non spiegabile”, e adesso delle varianti si discute in tutto il mondo”.

“Ora vogliamo entrare nelle scuole per misurare la circolazione del virus, alle medie vorremmo attuare l’autosomministrazione guidata del test anti Covid, nelle terze medie, abbiamo presentato la validazione del test fai da te a Roma anche noi, contestualmente lo ha presentato anche una grossa multinazionale. La misura del 50% in didattica a distanza è prudenziale, temiamo l’effetto delle varianti sui giovani, quindi questa sarà la situazione fino al 5 marzo, quando scadrà il Dpcm. Qui la variante inglese è già passata, poi ci sono la brasiliana e la sudafricana: questa è la vera preoccupazione”.

IMPIANTI DA SCI – “In un settore dove non si guadagna si sono affrontate spese per aprire, per poi non aprire, faccio appello perché arrivino gli indennizzi dal Governo. Hanno fatto spese e assunzioni, per riempire magazzini di rifugi, per riscaldare alberghi, e oramai il 5 marzosiamo in bassissima stagione in montagna”.