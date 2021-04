Zaia oggi: “Meno ricoveri: segnale di inizio del calo”

I DATI DI OGGI —-“I positivi nelle ultime ore sono 883, il 2,47% dei tamponi fatti. Sono 30.559 i positivi di oggi. Un lieve segnale dell’inizio del calo, spero domani di darvi la buona notizia che siamo sotto il minimo di marzo. Oggi sono 2.076 i ricoverati: – 30 in area non critica e -16 in intensiva. Era da un po’ che non si vedevano dati così, speriamo prosegua anche domani. 10.994, +42 i morti”

LA CURVA CALA —- “Sono 4-5 giorni che la curva sta calando, si vede sulle terapie intensive. Sembra che la situazione abbia preso una buona piega e ci fa piacere perché significa meno cittadini che sia ammalano o muoiono e meno stress per gli operatori sanitari e poi perché possiamo cominciare ad affrontare il tema delle riaperture”.

OVER 80—- “Noi questa settimana chiudiamo con gli over 80 (almeno la prima dose), speriamo anche anche di riuscire a finire anche gli ultra 80 allettati”.

I RISTORATORI — Ho incontrato i rappresentanti dei ristoratori, una delegazione della Fipe-Confcommercio di Padova e del Veneto.Penso che devono essere aiutati a due livelli: il primo riconoscere la devastazione economico-finanziaria, non hanno ricevuto quel che era giusto per loro, con gli aiuti a pioggia. Dall’altro puntare a riaperture, con gradualità e buon senso. Conosco il buon cuore dei sindaci, e chiedo di valutare una graduale riapertura con spazi all’aria aperta, un piccolo sforzo degli enti locali sul fronte burocratico, per permettere di occupare più spazi all’aperto in questa fase di transizione”.