Zaia oggi: “Il virus circola meno, ma stiamo attenti alle varianti”

Luca Zaia oggi per gli aggiornamenti sulla situazione Covid in Veneto:

I DATI DI OGGI: Sono 492 i positivi registrati nelle ultime 24 ore, l’1,26% dei tamponi fatti (in Italia sono il 4%). I positivi di oggi sono 23.378 e i ricoverati sono 1.470 (134 in intensiva e 1.336 in area non critica, 46 in meno), vale a dire 2mila in meno rispetto al 31 dicembre. I decessi, purtroppo, sono 70 in più nelle ultime 24 ore, in totale 9.621 da inizio pandemia.

VACCINI: Abbiamo vaccinato 250mila persone, 108mila hanno concluso la seconda dose. Ieri abbiamo fatto 6mila vaccinazioni, ma avremo la possibilità di farne molti di più. Se avessimo i magazzini pieni di vaccini, da qui all’estate potremmo dichiarare il Veneto Covid-free.

LOCKDOWN EUROPEO: Siamo preoccupati perché il Veneto ha un comportamento anticiclico. Abbiamo avuto un’onda d’urto spaventosa a dicembre e poi abbiamo avuto quasi 50 giorni di calo importante. Siamo convinti che i fattori siano molteplici, non solo del cambio colore di zona, visto che è avvenuto il 26 dicembre, pensiamo invece che il tema delle varianti abbia pesato, prova ne sia che il 24 dicembre abbiamo isolato la variante inglese in Veneto dove abbiamo 8 mutazioni, due delle quali tipicamente venete. Anche il calo non è normale: 2mila letti in meno occupati in un mese e mezzo non è da poco. La situazione intorno a noi è preoccupante, l’Europa ha un contagio importante.