Zaia oggi: “Il velocissimo crollo dei ricoveri è inspiegabile”

BOLLETTINO DI OGGI: “Tamponi molecolari fatti ad oggi 3milioni 779mila, 2milioni 668mila test rapidi, +629 positivi nelle ultime 24 ore, 1,61% incidenza dei positivi sui tamponi fatti, 313.945 positivi da inizio pandemia, 30.360 attualmente positivi, 2.069 ricoveri totali (il 31 marzo, nella punta massima, erano 2.068), 211 in terapia intensiva, 1.858 in area non critica, 9.103 decessi da inizio epidemia , +57 decessi nelle ultime 24 ore.”.

IL CALO DEI RICOVERI “Inspiegabile il calo nelle ospedalizzazioni, le vere restrizioni le abbiamo iniziate il 24 dicembre, in 15 giorni abbiamo avuto una decina di giorni rosso e i rimanenti in arancione, la curva ci dice che fino al 31 dicembre siamo saliti e dal primo è iniziato il crollo. Ma è inverosimile che questo crollo derivi dalle restrizioni dei giorni prima. Le restrizioni potrebbero aver agevolato, ma il crollo è improbabile che dipenda da questo”.