Zaia: “Oggi finiamo i vaccini, attendiamo di sapere il colore della nostra zona”

“Il virus di marzo non c’è più, questo è un virus diverso, è più contagioso. Ci sono otto varianti, di cui due venete. Da primavera è cambiato tutto: lo spirito dei cittadini è diverso”.

“Oggi finiamo i vaccini che ci sono stati consegnati, fortunatamente ne arrivano altri. Fra due-tre settimane speriamo di vedere risultati”

“I positivi nelle ultime 24 ore sono 3.596, il 14% di quelli effettuati, ma perché nelle giornate di feste si fanno quelli di conferma, non di screening. I ricoverati sono 3.367, dei quali 2.978 in area non critica e 389 in terapia intensiva, dove crescono di 15 unità, ma il trend è di discesa. Le terapie intensive non covid occupate sono 250”.

“Non so se l’incidenza dei contagiati su 100.000 abitanti verrà valutata da adesso o dal prossimo bollettino. Perché dall’indice R-t, che è attorno all’1, rimarremmo in zona gialla. Il Governo ci ha annunciato il pericolo di una terza ondata: noi presidenti di Regione ci rimettiamo a quello che dice l’Istituto superiore di Sanità. Non auspico questa o quella zona, dico solo che non penso che saremo in zona rossa”.

“Il tema è quello dei ristori: bisogna aiutare ristoratori, palestre, turismo e tutti quelli messi in difficoltà”