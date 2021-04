Zaia oggi: “Dati da zona gialla”

I DATI — Sono 1.111 i positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, pari al 2,53% dei tamponi eseguiti. Sono 35.537 i positivi ad oggi, in calo. Sono 2.298 (+11) i ricoverati totali. I numeri negativi sui ricoveri ancora non si vedono e questo ci preoccupa. I ricoveri sono così divisi: 1.975 (+3) in area non critica e 323 (+8 ) in intensiva. Totale dei morti +103, non è un dato reale perché abbiamo avuto un blocco del sistema, ma sono sempre tanti

I COLORI — L’infezione c’è, lo vediamo dai numeri e dalle terapie intensive e dai morti. 0.96 Rt e 168,4 di incidenza, stiamo calando, siamo da zona gialla in questo momento. Ma sapete che per legge non lo saremo perché fino al 30 aprile tutta Italia è arancio o rossa, quindi faremo tutto aprile in trincea

RISCHIO ASTRAZENECA —- Senza Atrazeneca avremo un “buco” del 50 per cento. E se venisse ridotta la sua possibilità di utilizzo, avremo le dosi ma non le persone da vaccinare, perché adesso possiamo usarlo dai 16 ai 55 anni, se dicono che va bene solo per gli over 65, si riduce la base di persone vaccinabili