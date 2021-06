Zaia oggi: “Dal 3 giugno vaccinazioni aperte agli over 12 anni”

Luca Zaia oggi aggiorna sulla situazione Covid in Veneto.

I DATI DI OGGI Sono 106 i positivi nelle ultime 24 ore in Veneto, circa 15 per provincia. Rappresentano lo 0,41% dei tamponi eseguiti (oltre 25mila). Sono 8137 i positivi. Sono 653 i ricoverati (-28): 577 in area non critica (-26) e 76 in intensiva (-2). Nove i decessi. Ormai abbiamo cominciato ad avere terapie intensive con uno o due pazienti, si è ragionato sulla possibilità di accorparle, ma abbiamo pensato di lasciare le cose come stanno.

OVER 12 ANNI —- Ad oggi siamo aperti ancora con i 40enni ci sono ancora circa 20mila posti nelle pieghe delle agende e consiglio tutti gli over 40 di prenotarsi perchè dalla mezzanotte del 3 giugno, la regione Veneto apre le agende per gli over 12 anni, popolazione di un 1 milione e 402mila (116mila già vaccinati). Quindi ne restano un milione 271 mila.

FARMACIE —- Aprendo le quote di vaccini alle farmacie, dalla mezzanotte del 3 giugno ci saranno agende aperte fino al 4 di agosto, ma sarà difficile che troverà posti prima del 24 di giugno, circa 700mila posti, gettando il cuore oltre l’ostacolo perché apriamo le prenotazioni sulla base delle previsioni di arrivo. Ad oggi abbiamo in prenotazione 500mila persone che dovranno essere vaccinate prima del 4 giugno.

VACCINAZIONI —Sono pochi ma i positivi ci sono ancora. Siamo ancora i primi per vaccinazioni, abbiamo chiuso nelle ultime 24 con oltre 32mila dosi inoculati, e sopra gli 80 il 98 per cento è vaccinato. 87,8% nella fascia 70-79, 81% dai 60-69 anni, al 73% di 50-59 anni , 54 % tra i 40-49. Si procede, con non poche difficoltà per la mancanza di dosi. Oggi però a magazzino abbiamo delle belle scorte. Per il mese di giugno abbiamo la previsione di un milione e 352mila dosi. Vuol dire che se io tolgo i vaccini che non userò più (Astrazeneca e J&J) perché non si possono usare sotto i 60 anni, mi restano un milione e 92mila dosi. La previsione di consegna di vaccini dal primo gennaio fino al 30 giugno, data al 23 aprile, è di 6 milioni 165.613 dosi. Il consegnato, in previsione a fine giugno è di 4 milioni 393mila dosi, vale a dire il 30 per cento in meno. Chiaro o no? Poi ognuno fa le proprie conclusioni