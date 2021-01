Zaia oggi: “Dal 15 febbraio le vaccinazioni per gli over 75”

Oggi durante la conferenza di Luca Zaia ha parlato la dottoressa Russo, facendo il punto sui vaccini: “145.619 dosi fatti finora, con circa 34.000 seconde dosi, sono soggetti che lavorano negli ospedali o sono ospiti od operatori delle rsa. Abbiamo a disposizione il vaccino della Pfizer, che necessità di un lavoro più complesso di conservazione, e un piccolo quantitativo di vaccino Moderna. Ne riceveremo 250.000 in tutto il mese di febbraio”.

“In fase 1A ci sono operatori sanitari e rsa, in fase 1B gli utraottantenni. Entro la prima settimana di febbraio completiamo tutti i cicli iniziali con le seconde dosi, poi cominciamo con gli ultraottantenni. Dal 15 febbraio quindi partono le lettere per chi è nato nel 1941, dalla settimana dopo chi è nato nel 1946. Dal 1 marzo chiamiamo chi è nato nel 1940 e dall’8 marzo chi è nato nel ’45. E così via, a scendere. Se arriva Astra Zeneca possiamo ampliare il numero di persone vaccinate. Fra i primi vaccinati anche oncologici e trapiantati“.

“Nella fase 2 penseremo ai servizi essenziali con i medici competenti.L’invito sarà nominativo con l’indicazione di giorno, ora e luogo dove recarsi. Le primule non le abbiamo ricevute e al momento non ci sono”.

Il direttore della Sanità Veneta Luciano Flor ha illustrato invece la situazione negli ospedali: “1.100 posti in più negli ospedali rispetto a dicembre. Siamo scesi alla fase tre. A oggi 539 malati, sia covid che non-covid, in rianimazione intensiva su una disponibilità di 670 posti letto. Possiamo pensare a riaprire l’attività chirurgica. Per chi ha avuto la visita cancellata, deve chiamare il cup, consigliamo di farlo nel pomeriggio. Per le visite sospese, invece, chiamiamo direttamente noi i pazienti”