Zaia oggi: “Crollo dei ricoveri quasi irreale. Occhio alle mutazioni del virus”

Luca Zaia oggi:

“Dal 31 dicembre mille ricoverati in meno in ospedale per il covid. 62 i nuovi decessi. Alto numero di positivi ma ne sono stati caricati 1.200 dai giorni scorsi secondo nuovi criteri. Invertiti i dati di ricoveri e dimissioni: c’è stato un crollo di ricoverati, quasi irreale, dobbiamo capire cosa sia successo. Fondamentale verificare le mutazioni”

“Ci affidiamo all’Istituto Superiore di Sanità. Vediamo se arriva la zona gialla: sarebbe un segnale di speranza ma dobbiamo fare grande attenzione. Illustri esponenti di altri partiti volevano la zona rossa per il Veneto: siamo scesi nei contagi senza rossa. E chi avrebbe risarcito poi per la zona rossa?”



“Ripartono le superiori in presenza al 50%. Ma bisogna avere rispetto di chi non può andare in presenza: ragazzi con problemi di salute o con parenti che hanno problemi di salute”