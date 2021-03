Zaia oggi: “Contagi in aumento. Scuole? Chiusure in base ai territori”

Zai aggiorna oggi sulla situazione Covid in Veneto

CONTAGI: Curva dei contagi: quelle dove salgono di più sono Padova, Treviso e Verona. Abbiamo fatto un nuovo piano di sanità pubblica sulla gestione ospedaliera. Cominciamo a ragionare come se stesse arrivando il brutto tempo. Abbiamo mille terapie intensive attivabili.

VACCINI: Ora vacciniamo tutte le età con AstraZeneca, Non abbiamo problemi di logistica di spazi per farli, possiamo vaccinare in Fiera, distretti, palazzetti, palestre, ma abbiamo bisogno però della disponibilità dei vaccini. E di ulteriori vaccinatori. Vorremmo esserne fuori per l’estate. Stiamo valutando il passaporto vaccinale. Chi non si vaccina per scelta deve ringraziare chi si vaccina anche per lui.



SCUOLE: Le scuole hanno un ruolo nella dinamica dei contagi, la curva epidemiologica segue l’apertura delle scuole. Si valuteranno eventuali chiusure in base ai territori. Il dpcm prevede chiusure delle scuole in presenza did 250 casi ogni 100.000 abitanti, sia a livelli regionale, che provinciale che a livello di distretto. Alcuni distretti sono oltre questa soglia: Alta Padovana, distretto di Asolo e il Veneto orientale, Ulss 4. In queste realtà si va in didattica a distanza a partire dalla seconda media, probabilmente da giovedì.