Zaia: “Oggi centesimo giorno di emergenza coronavirus”

Cento giorni dal primo caso di Coronavirus in Veneto, e centesima conferenza stampa (anche in diretta streaming) consecutiva sull’emergenza per il governatore Luca Zaia. “Oggi è il centesimo giorno dall’inizio di tutto, il 21 febbraio” ha ricordato il presidente in apertura del consueto incontro con i media, nella sede della Protezione Civile, a Marghera, presenti come sempre gli assessori Manuela Lanzarin e Gianpaolo Bottacin, e il portavoce della presidenza, Carlo Parmeggiani. Zaia ha voluto ringraziare le testate giornalistiche e i cronisti che hanno seguito ogni giorno gli sviluppi della crisi sanitaria. “Siete dei ‘pionieri’ – ha detto con una battuta – E’ l’occasione per ingraziare tutti coloro che hanno lavorato in questa tragedia, e voi della comunicazione, che siete stati fondamentali, perchè questo punto stampa quotidiano è stato un modo per essere vicini ai cittadini”.