ZAIA: “Oggi apriamo vaccinazioni per gli over 40, dopo apriremo a tutti”

Dalla conferenza stampa… In aggiornamento

VACCINAZIONI

Stanno dando i loro frutti. Oltre 98 % degli over 80 è stato vaccinato; Oltre l’82% di vaccinati fra i 70 ed i 79 anni; Oltre 65% di vaccinati dai 60 ai 69 anni. Dove abbiamo vaccinato abbiamo di fatto cancellato un paziente dagli ospedali.

Nelle ultime ore abbiamo fatto 42 mila vaccini.

Siamo sempre stati i primi in Italia vi annuncio che dalle 16 apriamo le prenotazioni per i 40enni. Si tratta di 742 mila persone. Faccio appello agli over 50. Conviene che si muovano, perché hanno corsia preferenziale, ma dopo le 16 ci saranno gli over 40 e troveranno la coda. Ci sono 200 mila posti liberi. Una volta fatti i 40enni probabilmente apriremo a tutti (le restanti fasce d’età).

NOVITA’ – C’è l’App Android o IOS con cui prenotarsi: si chiama SANITA’KMZERO.

E’ probabile che il sistema vada in crash alle 16. Non chiamate il numero verde ma aspettate. Nel giro di poco tempo funzionerà. Aspettiamo almeno 150 mila prenotazioni.

DATI

L’RT è a 0,88, l’incidenza è 67,5 su 100 mila. Scendendo a 50 saremo in zona bianca. Terapie intensive occupate al 12% come pure i posti in area medica.