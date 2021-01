Zaia oggi: “Ai ragazzi chiediamo un sacrificio per il bene della collettività”

Luca Zaia oggi in conferenza stampa per fare il punto della situazione.

DATI DI OGGI «Sono 55.654 i tamponi (rapidi e molecolari) eseguiti nelle ultime 24 ore. I positivi sono 3.151 pari al 5,36%, contate che a livello nazionale siamo al 17%. Sono 3.066 (+7) i ricoveri in area non critica e 391 in intensiva -9). I decessi sono 175 nelle ultime 24 ore, 6.988 da inizio pandemia. I vaccinati anti covid sono 23.644, pari al 60,8% delle dosi arrivate. Entro venerdì avremo finito le scorte»

SCUOLA «Ci chiedono di mettere in smartworking tutto ciò che è possibile e anche la scuola è chiamata a questo. A quasi 200mila ragazzi chiediamo un sacrificio che però è per il bene della collettività. Non hanno una colpa particolare i ragazzi, non sono un capro espiatorio ma in questo momento bisogna evitare in tutti i modi gli assembramenti. Abbiamo fatto questa scelta di chiudere le superiori fino a fine mese. Rousseau diceva che quando si apre una scuola si chiude un carcere, la scuola è il nostro futuro, deve essere in presenza, non deve essere appesa a un wi-fi, ma la situazione oggi è così e dobbiamo agire di conseguenza. Fior fior di pubblicazioni scientifiche ci dicono che occorre chiudere le scuole. Al di là dei trasporti e delle aggregazioni fuori da scuola, il vero tema è l’aula: stare in una classe in tanti, senza tampone preventivo, a qualcuno il dubbio viene» .

ZONA ARANCIO. «Attendiamo le classificazioni, non conosciamo ancora fino in fondo il decreto di ieri sera, attendiamo il testo finale. Ho sentito il ministro Speranza anche stamattina, ma di fatto non sappiamo ancora nulla di definitivo sulle nuove soglie. Dobbiamo attendere ancora qualche giorno per sapere la classificazione»