Zaia oggi: “Abbiamo più ricoveri che a marzo. In montagna scene assurde”

Luca Zaia in diretta anche oggi per gli aggiornamenti Covid in Veneto:

“Trend in timida discesa, ma in alcuni posti come Venezia è ancora in crescita. Abbiamo più ricoveri che a marzo. Ci vuole più attenzione al distanziamento, è fondamentale, anche ieri ho visto situazioni assurde, con la gente in montagna nonostante il rischio valanghe”.

“Ho chiesto anche a Brusaferro di darmi una mano a spiegarlo: il numero dei nostri positivi è alto perché facciamo tanti tamponi. Quello che conta è la percentuali di positivi. Noi ne facciamo 60.000 di tamponi”.

PARLA LA DOTTORESSA FRANCESCA RUSSO (servizio prevenzione Veneto)

“I test rapidi servono a isolare precocemente i soggetti positivi: è chiaro che questo ha aumentato il numero dei tamponi”.