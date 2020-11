Zaia: “Il Natale è un’incognita, intanto combattiamo”

Luca Zaia in conferenza stampa oggi da Mestre con i consueti aggiornamenti sul Covid19:

“Vediamo gli effetti delle cure domiciliari, speriamo di essere entrati nella parte alta della curva. Come sarà il Natale? Ve lo dirò a Natale, impossibile dirlo ora”. “Stiamo combattendo con non poche difficoltà questa partita”. “Stiamo chiudendo il caricamento dei dati con qualche difficoltà, in particolare su Verona, per chiudere la partita dei parametri di valutazione”.



RISTORI —-“Spero che ci siano dei ristori per le attività colpite dalla nostra ordinanza, altrimenti sarebbe imbarazzante: se ci hanno detto di mettere delle limitazioni, confido che diano anche i soldi a chi è stato colpito”



PEDEMONTANA—-“Domani apriamo il tratto Breganze-Bassano, altri 15 km, abbiamo 35 km pronti su 90. Dimezzeremo i tempi di percorrenza e cambierà la modalità del traffico in un’arteria importante per tutto il NordEst. Da Vicenza a Bassano si passa da 55 a 30 minuti”.