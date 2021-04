Zaia: “Obiettivo superare 40 mila vaccinazioni al giorno”

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

VACCINI

“Stiamo procedendo con i vaccini. 1.540.796 mila dosi sono state somministrate. Voglio però fare un appello: abbiamo chiesto di aprire le agende vaccinali fino al 19 maggio. Sono aperti posti liberi per almeno 70 mila persone over 60. Chi vuole prenotarsi: ci sono posti liberi già domani e fino al 19 maggio.

Domani abbiamo l’obiettivo di superare le 40 mile vaccinazioni al giorno.

Nella settimana del 3 maggio avremo una fornitura eccezionale di vaccini (più di 300 mila).

558.464 sono le persone dai 60 ai 69 anni. Da vaccinare 466.387 restano da vaccinare. Tra prenotati e posti liberi ci sono 233.726 posti. Quando arriveremo ad un punto di stallo con i 60enni non escludo di aprire ai 50enni a metà magggio. L’appello è quello di prenotarsi il prima possibile appena si trova posto per non arrivare a sovrapporre le classi.

CLASSI 70-79: sono 432.387, ancora da vaccinare ce ne sono 111.000. prenotati ce ne sono 32.000 e posti liberi ce ne sono 22 mila. L’appello è prenotarsi il prima possibile. I vaccini ci sono.

REPORT

(dopo consiglio regionale con abbandono dell’aula da parte dell’opposizione sulle vicende riportare da report, e esternazione del direttore Flor che ha esposto il suo punto di vista su efficacia tamponi rapidi).

“Nessuno ha tolto la fiducia al dottor Flor. Si deve riconoscergli rettitudine. In Consiglio ci andrò ma se l’obiettivo è la chiarezza è giusto che parlino i dirigenti (ndr. competenti in materia). Su fatti tecnici si discute con i tecnici. Questi temi li ho già affrontati in Consiglio”