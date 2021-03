Zaia – Nuovo portale per vaccini da giovedì e prenotazioni anche in farmacia

Nel corso della conferenza stampa quotidiana il governatore del Veneto Luca Zaia ha annunciato per giovedì una modalità di prenotazione unica per tutte la regione. Si tratta di un portale.

Il portale sarà accessibile dal sito di ogni Ulss o dal portale regionale delle vaccinazioni. Basta scegliere la propria Ulss di riferimento e digitare il codice fiscale; il sistema riconosce le persone per classe di età o per appartenenza alle categorie destinatarie della sessione vaccinale (fragili o disabili). Si apre poi l’elenco delle sedi vaccinali. Si dovrà scegliere la sede, il giorno e l’ora e arriverà conferma via cellulare o via mail. In mail vi sarà la scheda di anamnesi da precompilare e portare alla sede della vaccinazione. Dopo Pasqua verrà comunque attivato un call center dedicato con numero unico per le persone con difficoltà a prenotare.

Farmacie

E’ stato chiuso un accordo con le 1.400 farmacie del Veneto che da giovedì saranno operative, assieme alll’avvio del nuovo portale. Aiuteranno i cittadini a fare prenotazione con il nuovo portale e aiuteranno le persone nella compilazione della scheda. Ogni farmacia riceverà 2,90 euro a prenotazione che diventano 3,10 euro per le farmacie a “basso reddito”, cioé quelle in zone rurali in località disagiate. Per ora si potrà solo prenotare ma si punta ad arrivare anche alla vaccinazione in farmacia.