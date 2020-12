Zaia: “Nuova ordinanza urgente per arginare la variante inglese del Covid”

Luca Zaia oggi in diretta da Mestre:

VARIANTE INGLESE E NUOVA ORDINANZA “Stamattina ho firmato una nuova ordinanza urgente, si tratta della mutazione inglese. L’Inghilterra, dopo un mese di restrizioni, si ritrova 35mila casi al giorno, l’Italia ne ha circa 20mila al giorno. Ieri ho sentito il ministro Speranza, siamo preoccupati. I voli sono stati chiusi, ma io ho deciso di fare una ordinanza per chi arriva direttamente o indirettamente dalla Gran Bretagna, anche se asintomatiche sono obbligate a sottoporsi a tampone, nell’aeroporto di arrivo o nelle strutture territoriali. In caso di esito positivo, sarà sequenziato il virus. I dipartimenti di prevenzione verificano se ci sono stati dei positivi provenienti dalla Gran Bretagna nelle scorse settimane e fanno sequenziare quei tamponi. Chi ha soggiornato nel mese scorso in Uk e sono risultati positivi lo segnali alle Ulss di competenza. Questa ordinanza ha lo scopo di arginare la diffusione della mutazione del nuovo virus. Un volo è stato fermato ieri mentre per un altro uno già atterrato a Verona, siamo andati a recuperare tutti i passeggeri, li abbiamo messi in isolamento e tamponati. La Cdc ci informa che l’età media dei positivi è di 41 anni e l’ipotesi è che l’abbassamento dell’età media è dovuta a questa mutazione.