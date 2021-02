Zaia: “Nuova ordinanza fino al 15 marzo per evitare assembramenti”. Tutti i dettagli

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

I DATI – “Circa 700 positivi nelle ultime 24 ore, 1,5% dei tamponi fatti. Ricoveri: 1590 in area non critica e 181 in terapia intensiva, -53 complessivamente. 65 i nuovi decessi”



NUOVA ORDINANZA – “Per evitare che aumenti i contagi, c’è una nuova ordinanza, valida fino al 5 marzo. Dalle ore 15 alle ore 18 consentita l’attività di somministrazione di cibi e bevande esclusivamente da seduti, sia all’interno che all’esterno. All’esterno del locale va scritto il numero di persone massimo che può entrare. Vietato il consumo per asporto nei pressi del locale. Sempre consentita e consigliata la consegna di pasti a domicilio. Ricordo che i sindaci possono chiudere singole piazze o vie”.