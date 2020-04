Zaia: “Nuova ordinanza a sorpresa”, eccola

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO — Zaia ha appena annunciato una nuova ordinanza a sorpresa, che “raschia il barile dei limiti”.

Primo punto: consentita la vendita di cibo da asporto previa, dove possibile, la prenotazione e in massima sicurezza. Resta vietato consumare sul posto.

Secondo punto: revocata la misura restrittiva su librerie e negozi per bimbi di due giorni alla settimana.

Terzo punto: opere pubbliche: non si va più per codice Ateco ma per categorie.

Quarto punto: consentite attività edilizie su patrimonio esistente, manutenzione ordinaria e straordinaria, impiantistiche autorizzate.

Quinto punto: consentita la coltivazione di terreno privato (=orto) a prescindere dal comune di appartenenza.

Sesto punto: è un punto da affinare e riguarda le fiorerie, visto che è consentito già ai vivaisti.

Settimo punto: consentito lavoro boschivo, per manutenzione.

Ottavo punto: consentito accesso ai cimiteri con tutte le precauzioni del caso.

Nono punto: consentite attività artigianali in darsene e nelle imbarcazioni