Zaia, no alla riapertura scuole, troppo rischioso!

Zaia non l’ha mandata a dire alla ministra Azzolina e al Comitato tecnico scientifico: le scuole non si debbono riaprire, riferendosi ovviamente alle Superiori che attualmente si trovano in didattica a distanza. Il governatore del Veneto è stato durissimo: «Penso che sia rischioso aprire per chiudere subito dopo, si apre per una manciata di giorni, vale la pena di rischiare per un flash pre natalizio?». Non solo, ha aggiunto che «è una favola che i contagi non avvengono nelle scuole. I ragazzi sono i peggiori untori in famiglia».