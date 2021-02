Zaia: “Niente ordinanze, voglio fidarmi dei cittadini”

Ricordando che la zona gialla potrebbe portare ad una ripresa dei ricoveri ordinari, quindi delle terapie intensive e quindi dei decessi, come già accaduto, Zaia dichiara di volersi fidare dei cittadini per i prossimi giorni.

Inizierà il progetto per monitorare le scuole che andrà in CTS regionale per partire in settimana con l’operatività.

Riguarda 250 mila persone che frequentano le superiori, che prevede fra l’altro controlli a campione.

L’obiettivo è lasciare in aula i ragazzi. Il piano contagiato a casa, altri in aula con mascherina previo tampone.

VACCINI – Siamo pronti per il piano vaccinale, basta che ci diano la materia prima. Questo fenomeno è simile a quello dei dispositivi di marzo. Saranno vincenti i sistemi che riescono a vaccinare. Quando arriveranno dovremo recuperare il tempo perduto. Al momento è disatteso il piano a livello europeo.

Bisogna anche non distrarsi dai monoclonali. L’anticorpo monoclonale è una speranza di salute e di vita che si sa già che funziona nelle prime fasi. A fianco dei vaccini c’è il tema delle cure che non bisogna scordare.

OVER 80 – Lanzarin: oggi abbiamo definito l’invio da parte delle Ulss delle lettere da agli over 80. Dalla settima prossima potremo iniziare con gli over 80. Al momento il piano sospeso per gli over 75. Quando avremo finito la fase degli over 80 cominceremo con gli over 75. Poi gli over 65.

Quando arriverà il vaccino AstraZeneca, dal 15 febbraio (circa) si utilizzerà quel vaccino per le categorie essenziali (insegnanti, forze dell’ordine, etc.). Si aspetta chiusura accordo nazionale per demandarla anche a medici di medicina generale e farmacie.

POLEMICA TAMPONI ANTIGENICI – Documento presentato dagli studi microbiologici che difende l’impiego dei tamponi antigenici, presa di posizione che per Crisanti vale come zero (cit. intervento di giornalisti). Zaia non risponde e dice che dovrebbe chiamare i 14 firmatari per rispondere.