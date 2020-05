Zaia: “Movida e spritz senza mascherine: rispetto civico zero”

Zaia, oggi nella conferenza stanpa a ruota libera contro chi non usa i Dpi nella vita sociale:

“Stiamo seguendo l’andamento, ci sono arrivate decine di foto e video dei centri città con movida a cielo aperto, ma il tema degli assembramenti e dell’uso delle mascherine sono fondamentali perché ci sia sicurezza. Ho visto persone con lo spritz in mano e senza mascherina: questo è senso del rispetto civico che è zero”. E ancora: “Se il virus ci contagia noi riempiamo gli ospedali, forse qualcuno non lo ha capito. Io non sono chiamato a fare prediche paternalistiche, ma vi dico che le regole sono chiare, il rischio che corriamo è il ricontagio. In 10 giorni i contagi si vedono, se aumentano richiuderemo tutto e torneremo a chiuderci in casa, è questo che vogliamo? Allora serve un minimo di impegno. Anche perché si tratta di un sacrificio a tempo”

L’APPELLO: “Questo virus se ne andrà, facciamo questi minuimo sforzo. Sono morte migliaia di persone, più di 1.800 solo in Veneto: lo dico ai complottisti, un po’ di rispetto per i morti”.

I MEDICI EROI: “Sarebbe giusto dare più risalto ai medici che hanno lottato contro il virus, come la prof.ssa Tacconelli di Verona. Io ho intenzione di valorizzarli, soprattutto le donne che sono state protagoniste in questo periodo”.

AUMENTO DEL TRAFFICO “Rispetto al 30 marzo, lunedì con meno transiti, lunedì 18 maggio abbiamo fatto +78% di traffico”