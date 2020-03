Zaia: “Misure più restrittive sulle passeggiate”

115 morti è un bollettino di guerra – ha detto Luca Zaia nella conferenza di oggi – spero si adottino misure più restrittive sulle passeggiate di comunità. State a casa l’alternativa è la terapia intensiva. Che il governo chiuda in negozi alla domenica che non e’ indispensabile. Non vogliamo limitare la libertà dei cittadini ma c’e’ un richiamo all’amministratore di fare scelte per la comunità oltre le scelte individuali.

“Non ho notizie migliori, il bollettino rispecchia i modelli matematici, le terapie intensive stanno per essere occupate in maniera importante e lo saranno sempre di più per questo statevene a casa e osservate gli indirizzi dati a tutela della salute”.

MASCHERINE “Franceschi di Grafica Veneta ne consegna 2 milioni, non escludiamo di comperarne ancora perché dispositivi di protezione individuale e stiamo cercando la certificazione per farle “chirurgiche” perché entrino in tutti gli ospedali. Grazie a tutti i donatori, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti le spese sono tante per la salute e la vita dei medici. Ai piccoli donatori, piccoli solo per entità della donazione perché sono grandi, rendiconteremo tutto. Abbiamo bisogno di postazioni intere di terapia intensiva e ci rivolgiamo ai grandi donatori, ognuna costa 66 mila euro, un donatore ne ha acquistate 20 è una famiglia che ha devoluto oltre 1 milioni di euro ma ce ne sono molti altri e vi daremo comunicazione a tempo debito. Vogliamo comperare postazioni di terapia intensiva”.

TAMPONI “C’è il kit istantaneo dicono i cittadini, ma non è cosi’ semplice come si pensa. Serve un operatore che sappia farlo, identificano il soggetto asintomatico positivo. Il kit e test rapido identifica il positivo che ha già sviluppato anticorpi. Molti asintomatici con il kit non si trovano, sarebbe troppo semplice. E’ la scoperta dell’acqua calda, il kit cinese cerca gli anticorpi ma solo in chi è sintomatico”.