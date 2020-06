Zaia: “Mattarella a Vo’ per il nuovo anno scolastico. Assurdo caos sulle date delle elezioni”

In apertura di conferenza Zaia ha annunciato la presenza di Mattarella per l’inizio del nuovo anno scolastico a Vo’ Euganeo: “Il presidente mi aveva informato – ha detto – è una bella decisione, un bel riconoscimento per quello che è stato a fatto a Vo e in Veneto, una forma di ringraziamento alla storia sanitaria del Veneto e anche ai sanitari. Vo è un po’ il paese simbolo del Coronavirus, il primo morto in Italia, i primi tamponi, lo studio storico. Bel riconoscimento per Vo e anche per il Veneto”. E poi, sulle elezioni: “Assurdo che si vada a votare il 20 settembre brutta, pagina di democrazia. Fra l’altro i ballottaggi saranno in ottobre, quindi contro le indicazioni del comitato tecnico scientifico. E poi non possiamo ancora programmare l’apertura delle scuole perchè non sappiamo quando si andrà a votare”.