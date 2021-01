ZAIA: “Lunedì riaprono le scuole, salvo colpi di scena” – Steward alle fermate

Alla luce dei dati, che presentano una curva in calo ho dato disposizione all’assessore De Berti per la ripartenza delle scuole (istituti superiori ora in Didattica a Distanza) per lunedì.

Il governatore ha ricordato come il covid ha fatto rilevare anche in altri Paesi improvvisi cambi di rotta, con la ripresa del contagio in Spagna o Gran Bretagna. Ma, visti i dati del Veneto, rimane come data di apertura delle scuole lunedì 1° febbraio. Quali potrebbero essere i colpi di scena? In sostanza una improvvisa e consistente ripresa del contagio nei prossimi giorni.

Il Governatore riferisce di aver dato mandato per organizzare i trasporti in tal senso. Vi sarà la nuova figura dello steward a terra alle fermate degli autobus per regolare gli ingressi degli studenti sui mezzi pubblici.